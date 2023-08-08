Levant fındığı, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biridir. Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir. Levant fındığı, Türkiye'nin ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

Levant fındık nedir?

İki çeşidi olan fındıkta kalite önemli bir faktör. Giresun kalite fındığın üretim bölgesinin dışında kalan tüm fındıklara levant fındık denir.

Levant kalite fındık özelliği nedir?

Levant fındık, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen bir fındık türüdür. Dünyanın en kaliteli fındıklarından biri olarak kabul edilir. Levant fındığı, büyük, oval ve parlak bir kabuğa sahiptir. İçi beyaz ve gevrektir.

Levant fındığı, taze olarak tüketilebileceği gibi, kurutularak, kavrularak ve öğütülerek de kullanılabilir. Levant fındığı, pastacılıkta, çikolatacılıkta ve yemek pişirmede yaygın olarak kullanılır.

Levant fındığı faydaları neler?

Levant fındığı, ayrıca, sağlık açısından da faydalıdır. İyi bir lif kaynağıdır ve antioksidan içerir. Levant fındığı, kalp sağlığını, kolesterol seviyelerini ve kan şekeri düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kanser riskini azaltmaya da yardımcı olabilir.

Fındık çeşitleri ve özellikleri

Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmekte ve fındığın son 6 yüzyıldan beri Türkiye'den diğer ülkelere ihraç edildiği bilinmektedir. Dünya'nın fındık üretimi için gerekli uygun hava koşullarına sahip bir kaç ülkesinden biri olan Türkiye, toplam Dünya üretiminin % 75'ini, ihracatının ise % 70-75'ini gerçekleştirmektedir.

Yuvarlak Fındıklar ( Tombul Fındıklar ) :

Uzunluk,genişlik ve kalınlıkları hemen hemen aynı olan küresel biçimlifındıklardır. Genellikle orta irilikte yüksek kaliteli çeşitlerdir.İç verimleri (randıman), yağ ve protein oranları yüksektir. Kolay zar atan ve beyazlatılabilen çeşitlerin tümü bu gruptandır. Yuvarlak şekilleri nedeniyle kırmaya elverişlidirler.Bu gruba giren Giresun Tombul Fındığı, dünyanın en üstün nitelikli çeşididir. Ayrıca Palaz, Mincane, Foşa, Kan, Çakıldak, Kara bu gruba girmektedir.

Sivri Fındıklar :

Uzunlukları genişlik ve kalınlıklarından biraz daha fazla olan çeşitlerdir. Bu cins fındıklar kırılma esnasında daha fazla zayiat verir. Bu nedenle daha çok kabuklu olarak pazarlanırlar. Sivri ve İncekara gibi çeşitleri vardır.

Badem Fındıklar:

Uzunlukları kalınlık ve genişliklerinden oldukça fazla olan çeşitlerdir. Genellikle iri ve gösterişlidirler, fakat düşük kaliteli çeşitlerdir. Kırmaya ve işlemeye elverişli değillerdir. Kabuklu olarak, daha çok kurutulmadan, çerez olarak tüketilirler. Yuvarlak Badem ve Yassı Badem olarak iki çeşidi vardır.

İÇ FINDIK (STANDART : Kabuklu fındıkların sert meyve kabuğundan çıkarılmış 13-15 mm çapındaki fındıklardır. Kullanıldığı yerler: İşlenmiş ve ileri derecede işlenmiş fındıkların hammaddesini teşkil eder.

Kabuklu fındıkların sert meyve kabuğundan çıkarılmış 11-13 mm çapındaki fındıklardır. Kullanıldığı yerler : İşlenmiş ve ileri derecede işlenmiş fındıkların hammaddesini teşkil eder.

Kabuklu fındıkların sert meyve kabuğundan çıkarılmış 9-11 mm çapındaki fındıklardır.Kullanıldığı yerler : İşlenmiş ve ileri derecede işlenmiş fındıkların hammaddesini teşkil eder.



