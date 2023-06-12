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Galatasaray'ın transfer listesi ses getirecek

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü başlayacak. Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, çok sayıda ismi listesine aldı. İşte Galatasaray transfer listesinde yer alan isimler.

11:25 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, yeni sezona güçlü isimlerle girmek istiyor. Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde 88 puanla ipi göğüsleyen Galatasaray'da gelecek sezonunun planlaması yapıldı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Futbol takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Ekibimiz, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Waltersdorf’ta sürdürecektir. Diğer detaylar netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır.

Galatasaray transfer listesinde kimler var?

Galatasaray Yönetimi, orta saha transferi üzerine yoğunlaşmıştı. Fanatik’te yer alan habere göre, özellikle
Youri Tielemans
ismi üzerinde duran Aslan'a önceki gün kötü haber geldi. İngiliz ekibi Leicester City'den ayrılan Belçikalı futbolcu, yine Ada takımlarından Aston Villa'nın yolunu tuttu.
İtalya Serie A takımlarından Juventus ile sözleşmesi sona eren
Leandro Paredes
kontratını uzatmadı. Arjantinli orta saha oyuncusu için birçok takımın devrede olduğu öğrenilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın da zaman kaybetmeden bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.
Cimbom’un listesindeki bir diğer isim de
Rodrigo Nestor
. Brezilya'da Sao Paulo forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için şu anda ciddi bir bonservis sıkıntısı var. Bu bedelin 10 milyon Euro üzerinde olduğu konuşulurken, orta yol için çalışmalar devam ediyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’ın formasını giyen
Ludovic Blas
’ı, teknik direktör Okan Buruk da kadrosunda görmek istiyor. Bu sezon 51 maçta 12 gol ve 8 asist yapan Blas için şu anda en ciddi aday Galatasaray.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi. Sahasındaki son 17 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Üç sezon aradan sonra şampiyon olduGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda altıncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla ikinci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

Galatasaray Yayın gelirinden ne kadar para kazandı?

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın geliri kasasına koydu. Ligde mücadele ettiği için 33,4 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, şu ana kadar 66,9 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 33,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti.

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