Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesi'ndeki yüzlerce masum, İsrail'in kanlı saldırısının hedefi oldu. aldırıda en az 660 can kaybı var. Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı. Filistin'de, 3 günlük yas ilan edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, hastane katliamını Hamas’ın yaptığı yalanına sarılırken, itiraf İsrail Ordu Sözcüsünden geldi. İşte dakika dakika canlı anlatımla Gazze'de yaşananlar.

İsrail hastaneyi vurduğunu itiraf etti

İsrail ordusu sözcüsü, "Hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı" diyerek hastaneyi vurduklarını kabul etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hastaneyi Hamas vurdu" iddiasında bulunmuştu.

09:00 Dörtlü zirve iptal edildi! Abbas, 'katılmayacağım' demişti

Ürdün, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve en az 500 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile yapacağı zirveyi iptal etti.

07:55 Hastane saldırısında ölenlerin sayısı 660'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani ve El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 660 kişinin öldüğünü bildirdi. Enkaz altında da yüzlerce kadın ve çocuğun olduğu bilgisi geliyor. Açıklanan ölü sayısı sürekli artıyor

04:45 Hamas: Saldırı durursa rehineleri serbest bırakırız

ABD merkezli NBC'ye konuşan bir üst düzey Hamas yetkilisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni vurmayı bırakması durumunda 1 saat için tüm İsrailli sivil rehinleri serbest bırakmayı kabul edeceklerini söyledi. Yetkili, İsrailli askerlerin sadece İsrail'in elindeki Filistinlilerin serbest bırakılması durumunda serbest bırakılacağını ifade etti.

04:25 Blinken, 'İsrail hastaneyi vurdu' diyemedi

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti. Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

04:00 Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra açıklama yaptı. "Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" diyen Kudra, şu bilgileri verdi: "Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi." Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu" dedi.

04:00 Çocuk, yaşlı, kadınların parçalanmış bedenlerini gördük

El Cezire muhabiri Wael el-Dahduh olay yerinden verdiği bilgide “Tanık olduklarımız korkunç, dehşet verici. Çocukların, gençlerin, yaşlı erkek ve kadınların parçalanmış bedenlerini gördük. Bombalama hastanenin çevresinde değil, merkezinde gerçekleşti. Gördüklerimizin dehşetinden konuşamıyoruz. Çuvallara konulmuş et yığınları gördük” dedi.

03:45 İran son sözünü söyledi: Zaman bitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdüllahiyan, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde binden fazla kadın ve çocuğun katledilmesinin ardından insanlığın İsrail'e karşı birleşmesi" için çağrı yaptı. X hesabından yaptığı açıklamada "Zaman bitti" diyen Hüseyin Emirabdüllahiyan, “Siyonist rejimin, Baptist Hastanesi'nde binden fazla masum kadın ve çocuğu bombalayıp katletmesiyle işlediği korkunç suçun ardından, IŞİD ve onun ölüm makinesinden daha fazla nefret edilen bu sahte rejime karşı insanlığın küresel birliğinin zamanı gelmiştir. Zaman bitti" diye yazdı.

03:13 Hastanede cenazeler arasında basın toplantısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi. İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi. Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

01:50 Mahmud Abbas: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, El-Ehli Hastanesi'ne yapılan saldırıyı "iğrenç bir savaş katliamı" olarak niteledi ve "buna tolerans gösterilemeyeceğini" ifade etti. Abbas, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Onların veya herhangi birinin bizi buradan atmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

01:40 Rusya: Açıkça savaş suçu. Bunun nihai sorumlusu ABD

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi. "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

Gazze'deki hastane saldırısına dünyadan hangi tepkiler geldi?

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıya birçok ülke ve uluslararası kuruluştan kınama geldi.

ABD: BU MASUM SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİ ANLAMINA GELMİYOR

Pentagon, "(İsrail'in hastaneye saldırısı) İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırması için güvenlik sistemlerini kesinlikle veriyoruz. Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor." dedi.

BM: İNSANLARIN ONURLARI ELLERİNDEN ALINIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de bir okula ve el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili, "Yüzlerce insan öldürüldü. Gazze zor durumda. Sağlık, su ve hijyen sistemleri çöküyor. İnsanların onurları ellerinden alınıyor." ifadesini kullandı.

Griffiths, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, bugün Gazze'de bir okul ve hastaneye yapılan saldırılara ilişkin, "Yüzlerce insan öldürüldü. Gazze zor durumda. Sağlık, su ve hijyen sistemleri çöküyor. İnsanların onurları ellerinden alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL'DEN SALDIRIYA TEPKİ: ÇOK FAZLA ÖLÜ VAR

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasıyla ilgili, "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." dedi.

UNICEF: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.

KANADA BAŞBAKANI: HASTANEYİ VURMAK KABUL EDİLEMEZ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlediği saldırıyı kınayarak, “Gazze'den gelen haberler korkunç ve kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda ve her durumda uluslararası hukuka saygı duyulması gerekiyor. Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez”dedi.

ALMANYA: SİVİL HEDEFLER VE HASTANELER SALDIRIYA UĞRAMAMALI

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivil hedefler, özellikle de hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane, hiçbir koşul altında hiç kimse tarafından saldırıya uğramamalıdır. Çatışmalarda siviller korunmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin öldüğüne dair haberler karşısında derinden sarsıldık." ifadesi kullanıldı.

NORVEÇ: HASTANELERE SALDIRILAR HUKUKA AYKIRIDIR

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıdan dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.

Eide, "Hastaneler, uluslararası insani hukuk kapsamında korunmaktadır ve buralara yönelik saldırılar hukuka aykırıdır. Siviller ve sağlık kuruluşları korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

FRANSA, GAZZE'DEKİ HASTANEYE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Gazze şehrinde çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği el-Ehli Hastanesine yönelik saldırıyı sert şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tüm tarafların insani hukuka riayet etmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası insani hukukun, sivillerin korunmasını sağlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulunuldu.

AFRİKA BİRLİĞİ SALDIRIYI KINADI

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist hastanesine saldırısını kınayarak, bunun insanlık suçu olduğunu bildirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanın can vermesine neden olduğunu belirtti.

Muhammed, "Uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvenli alan olarak kabul edilen bir hastaneyi hedef almak insanlık suçudur." ifadesini kullandı.Musa Faki Muhammed, uluslararası topluma, İsrail'e karşı derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN: ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR

Suudi Arabistan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak işlediği "menfur suçu" en güçlü ifadelerle kınadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olan "vahşi saldırısının" tamamen reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in tüm uluslararası çağrılara rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesinin ve Gazze'deki hastaneyi bombalayarak işlediği "menfur suçun" en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının uluslararası toplumu, İsrail söz konusu olduğunda uygulanan çifte standarttan vazgeçmeye zorladığı aktarılan açıklamada, Gazze'de mahsur kalan sivillere gıda ve ilaç ulaştırılması için güvenli koridorların açılması gerektiği vurgulandı.

İRAN, İSRAİL SALDIRISINI KINADI

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

Öte yandan, İran, İsrail'in hastane saldırısının ardından çarşamba günü ulusal yas ilan etti

LÜBNAN: SALDIRISINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Lübnan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı. Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastanene saldırısına tepki gösterildi.

"İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce şehit ve Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan iğrenç savaş suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İsrail bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayıp, kuşatma altındaki, katledilen ve kasten yok edilen bir halka ve insanlığa karşı savaş suçu işliyor. Lübnan, İsrail'in katliamlarını ve saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, yaralı ve yaralıları tedavi etmek için uluslararası topluma bir kez daha acil müdahale çağrısında bulunuyor."

KATAR: VAHŞİCE BİR KATLİAM

Katar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam" olarak nitelendirdi. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

SÜRE DOLDU

İran'ın Suriye büyükelçiliği saldırının hemen ardından 'süre doldu' paylaşımında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada binlerce masum kadın ve çocuğu hastanede katleden İsrail'e karşı küresel birliğin zamanı geldiğini vurguladı ve 'süre doldu' dedi.



















