7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret Temmuz zammı 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşecek. Rakamların masaya yatırılacağı için bu toplantı büyük önem arz ediyor. Toplantıya TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten 5'er kişilik ekip katılacak. Bu toplantıda işçi temsilcisi TÜRK-İş ve işveren temsilcisi TİSK doğrudan rakam paylaşacak.

İşveren asgari ücret zammını ne kadar istiyor?

Sabah gazetesinin haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işveren temsilcisi TİSK, asgari ücrete zam konusunda hem fikir olduklarını ifade ederken, asgari ücret zammı için rakamın 6 aylık enflasyon kadar olmasını istedi. Bu rakam da 10.100-10.400 TL arasında şekillendi. TİSK ayrıca özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bunun üzerine çıkabileceklerini bildirdi. Bu desteğin gerçekleşmesi durumunda asgari ücret zam oranının yüzde 30'un üzerine çıkması konusunda TİSK 'Uzlaşmaya varım' mesajı verdi.

TÜRK-İş’in asgari ücret zam talebi ne?

TÜRK-İş'in masaya getirdiği ilk ücret tespiti 500 dolarlık bir alım gücünü işaret eden 11.800 TL düzeyi oldu. TÜRK-İş özellikle gıda fiyatlarındaki 6 aylık artışı, açlık sınırı raporuna dikkat çekti. TÜRK-İş istedikleri rakamın olması durumunda uzlaşma metnine imza atacaklarını belirtirken, yeni asgari ücret için "Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam" olması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücrete zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Ümit ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz.” dedi.

Asgari ücret temmuz zammı net ve brüt ne kadar olur?

İşte asgari ücret ara zamı için olası tahminler:

Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL,

Yüzde 35 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 475 TL, brüt asgari ücret 13 bin 500 TL,

Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL olacak.

Asgari ücretin 500 dolar sınırına göre belirlenmesi durumunda ise net ücret 11.800 TL olacak.

Asgari ücret en son ne kadar?

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt Asgari Ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.



