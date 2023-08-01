İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen ve 20 yaşındaki Batuhan Bayındır’a kurşun yağdırarak öldüren 4 kişi de kıskıvrak yakalandı. Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, “Bana icra kağıdı gönderdiler. 'Bana niye icra gönderdiniz?' diye bunu WhatsApp'ta paylaştım. Bu benim oğlumu öldürmeye bir sebep mi?” diye konuştu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.