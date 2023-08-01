Murat Özer
Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alınırken ilk olarak yakalanan Murat Özer adliyeye sevk edildi.
GÖZALTINA ALINAN MURAT ÖZER TUTUKLANDI
Ayağından yaralı olarak gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Murat Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özer, hakimlikçe tutuklandı.
"PİŞMANIM"
İstanbul Esenyurt’ta işlenen kan donduran cinayete ilgili ifadeler ortaya çıktı. Zanlılardan Tarık Ö.’nün "WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Pişmanım" dediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda Murat Özer ve Servet Özer kısa sürede yakalandı. Saldırıyla ilgili aranan Tarık Özer ve Azat Özer de dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler ile birlikte onlara kaçmalarında yardım ettiği öne sürülen 5 kişi de gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 9'a yükseldi.