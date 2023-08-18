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İstanbul'da 3 rapçi suç ve suçluyu övme gerekçesiyle gözaltına alındı

Son dakika! İstanbul'da rapçilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şarkıcı gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi. İşte gözaltına alınan rapçiler ve konuya ilişkin detaylar...

15:18 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Operasyon

Operasyon

RAP müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda,  BIG olarak tanınan Samet Işık,  ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi.

SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME GEREKÇESİYLE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi. Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyettek işlemleri devam ederken, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi. (DHA)




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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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İstanbul'da 3 rapçi suç ve suçluyu övme gerekçesiyle gözaltına alındı