İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde il içi atamalar kapsamında 19 il emniyet müdür yardımcısı, 11 ilçe emniyet müdürü, 20 şube müdürünün yeni görev yerleri açıklandı. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Kılınç, Personel Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. İstanbul Emniyetinde il içi atamalar kapsamında bazı şubelerin müdürleri de değişti. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi atama listesi.