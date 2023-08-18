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Örgüt evi açmak için para toplamışlar

İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekipleri, firari FETÖ’cülerin izini sürdü. Örgütsel faaliyetleri devam ettiği belirlenen FETÖ’cülerin deşifre olmamış isimlere ait evlerde toplandıkları belirlendi.

Şahin Şen
04:00 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekipleri, firari FETÖ’cülerin izini sürdü.

İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekipleri, firari FETÖ’cülerin izini sürdü.

Ekipler, arama kaydı bulunan FETÖ’cülerin bulunduğu bu evleri takibe aldı. FETÖ’cülerin sık sık yer değiştirdikleri belirlendi. Yapılan operasyonda firari 20 FETÖ’cü kıskıvrak yakaladı. Yakalananlar arasında 1 ihraç albay, 1 ihraç üsteğmen ve 1 ihraç astsubay ile kapatılan FETÖ okulları ve kamudan ihraç 5 öğretmen de yar aldı. Yakalananlardan bazılarının sohbet imamı, bazılarının da örgütün İzmir il mütevelli heyeti içinde bulundukları belirlendi. ByLock kullanıcısı firari FETÖ’cülerin, örgütün güncel yapılanması içinde kendilerine verilen görev gereği örgüte himmet topladıkları, güncel öğrenci evleri açılması için çalışma yaptıkları öğrenildi. Gaybubet ve güncel öğrenci evlerinde yapılan aramalarda, örgüt üyelerine ve öğrenci evlerine dağıtmak için toplanan yüklü miktarda nakit para ve 1 sahte kimlik ele geçirildi. Bu FETÖ’cülerin irtibatlı oldukları firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



#Operasyon
#FETÖ
#terör örgütü
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