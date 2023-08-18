Örgüt evi açmak için para toplamışlar

Ekipler, arama kaydı bulunan FETÖ’cülerin bulunduğu bu evleri takibe aldı. FETÖ’cülerin sık sık yer değiştirdikleri belirlendi. Yapılan operasyonda firari 20 FETÖ’cü kıskıvrak yakaladı. Yakalananlar arasında 1 ihraç albay, 1 ihraç üsteğmen ve 1 ihraç astsubay ile kapatılan FETÖ okulları ve kamudan ihraç 5 öğretmen de yar aldı. Yakalananlardan bazılarının sohbet imamı, bazılarının da örgütün İzmir il mütevelli heyeti içinde bulundukları belirlendi. ByLock kullanıcısı firari FETÖ’cülerin, örgütün güncel yapılanması içinde kendilerine verilen görev gereği örgüte himmet topladıkları, güncel öğrenci evleri açılması için çalışma yaptıkları öğrenildi. Gaybubet ve güncel öğrenci evlerinde yapılan aramalarda, örgüt üyelerine ve öğrenci evlerine dağıtmak için toplanan yüklü miktarda nakit para ve 1 sahte kimlik ele geçirildi. Bu FETÖ’cülerin irtibatlı oldukları firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.