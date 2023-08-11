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Polis ekiplerinden terk edilmiş evlere operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan metruk ve boş evlere operasyon düzenledi. Terk edilmiş binalarda bulunan şüpheliler polis ekiplerince yakalanırken, operasyonun vatandaşların güvenliği içi devam edeceği bildirildi.

09:19 . 11/08/2023 Cuma
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Bursa

Bursa

Şehir merkezinde anıtlar kurulu sebebiyle mülk sahiplerinin çivi bile çakamayıp restore ettiremedikleri için terk ettiği ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalara Yunus ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda camlardan tırmanarak içeri giren ekiplerin yaptığı baskın anları ve aramalar film sahnelerini aratmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nden hareket eden motorize ekip, camlardan içeri girerek, bazı binalarda şüpheli şahısları yakaladı. Mahalle sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği operasyon vatandaşlardan tam not aldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin ve diğer birimlerin de katkılarıyla şehrin huzuru ve asayişin sağlanabilmesi için belirli gün ve saatlerde operasyonların devam edeceği öğrenildi.



#Bursa
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#operasyon
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