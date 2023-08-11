Polis ekiplerinden terk edilmiş evlere operasyon

Şehir merkezinde anıtlar kurulu sebebiyle mülk sahiplerinin çivi bile çakamayıp restore ettiremedikleri için terk ettiği ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalara Yunus ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda camlardan tırmanarak içeri giren ekiplerin yaptığı baskın anları ve aramalar film sahnelerini aratmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nden hareket eden motorize ekip, camlardan içeri girerek, bazı binalarda şüpheli şahısları yakaladı. Mahalle sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği operasyon vatandaşlardan tam not aldı.