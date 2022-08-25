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İcralık borcu olanlar dikkat: Devlet borçları ödeyecek mi?

İcralık borçlara devlet desteği nedir? İcralık borçlar için devlet desteği olup olmadığı merak ediliyor. Çeşitli sebeplerden dolayı borcunu ödeyemeyen vatandaşlara hükümetten nefes aldıracak bir adım geliyor. elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklan borçlara ilişkin yeni düzenlemeye yapılacak. İcralık olan vatandaş haciz yükünden kurtulacak. Peki icralık borçlara devlet desteği ne zaman? İcralık borçlara devlet desteği ne zaman nasıl alınır? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika İcra hacizli borçları af mı var? Elektrik, su, doğalgaz, telefon borçları silinecek mi?
İcralık borçları devlet mi ödeyecek?

Dar gelirlilere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısında mayası yatırılacak. icra ve hacize düşmüş vatandaşlar yeni düzenlemenin detaylarını bir hayli merak ediyordu. Dar gelirli vatandaşlara nefes aldıracak paketin detayları da ortaya çıktı. Peki icralık borçlara devlet desteği var mı? İcralık olan hangi borçlar silinecek, affedilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dar gelirli ailelere destek paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, icraatlarıyla dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icra borçlarını yakında tasfiye edeceklerini bildirdi.

Hangi borçlar icradan düşülecek?
Hangi borçlar icradan düşülecek?

Ne kadar borç icradan düşülecek?

Yapılacak düzenlemeye göre , 6 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

İcralık borçları devlet mi ödeyecek?

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

Hacizli borçlar
Hacizli borçlar

Elektrik, su, doğalgaz, telefon borçları silinecek mi?

6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki borcunu devlet karşılayacak. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

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