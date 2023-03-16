Bolu'da 4,8 şiddetinde 8, 13 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
BOLU'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
BOLU'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
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12 dakika önce
İstanbul'da deprem hissedildi
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Bolu'da deprem meydana geldi
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