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İstanbul'da deprem hissedildi

Bolu merkezli 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 13:55'te meydana geldi. Depremin etkisi İstanbul'da da hissedildi. İşte Kandilli ve AFAD 16 Mart son depremler listesi...

14:10 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak

Bolu'da 4,8 şiddetinde 8, 13 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

BOLU'DA DEPREM MEYDANA GELDİ


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12 dakika önce
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İstanbul'da deprem hissedildi
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Bolu'da deprem meydana geldi
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