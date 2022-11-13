Son dakika... İstiklal Caddesi'nde patlama: 6 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi de yaralandı

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Patlama nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

Taksim'deki patlamada ölü ve yaralı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksiğm'deki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 6 ölü ve 53 yaralı olduğunu belirtti.

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İstanbul Valisi Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi.

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

Taksim İstiklal’deki patlama terör saldırısı mı?

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

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Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.