Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları dveam ediyor. Sarsıntının ardından saatler geçmişken enkazdan gelen güzel haberler umutlu bekleyişi artırıyor. Ancak olumsuz hava koşulları, ve ulaşım sorunu bölgelerde yardım bekleyen binlerce kişiye erişilmesinin önündeki en büyük engeller olarak görülüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMDE SON DURUM 7 ŞUBAT 20222

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş'ın merkezinde çok sayıda bina yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'ndan seslerin gelmesi üzerine dün akşam saatlerinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonrası Rümeysa Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Yalnıçkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

AFAD ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE GİDİYOR

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremin hissedildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 00.30 itibariyle İstanbul’dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı’nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır’a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluştururken bu durum izdihama neden oldu. Yaşanan izdihama zaman zaman havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY’nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son olarak Arnavutluk’tan İstanbul Havalimanı’na gelen aralarında askerlerin de olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi THY uçağıyla Adana’ya sevk edildi.

MİLLİ YAS NEDENİYLE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecek. Ankara’da da Türkiye’nin en büyük bayrak direklerinden olan 50. Yıl Parkı’nda bulunan bayrak da yarıya indirildi.

7 ŞUBAT 2023 YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği; rüzgarın ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu -1

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1 (Yağışların, kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor)

İzmir: Çok bulutlu 6

Adana: Çok bulutlu 11

Antalya: Çok bulutlu 12

Samsun: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 7

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -2

Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5







