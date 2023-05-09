Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı açıkladı. Kamu işçilerini ilgilendiren zam oranı belli oldu. En düşük işçi maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...
SON DAKİKA: KAMU İŞÇİSİNE YÜZDE 45 ZAM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "İmzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 Zam yapıyoruz. En düşük Kamu Işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum."
EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
2023 yılı toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu işçilerinin maaşları yüzde 45 zamlanarak, en düşük 15 bin lira oldu.