KKM'de yeni adım: Asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM hesaplarla ilgili yeni bir karar aldı. Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.
Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor
Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.
Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami faiz uygulaması mart ayında sona ermişti. Buna göre üst sınırı bankalar belirliyor.