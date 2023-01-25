|
Özgün

Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: 3 yaralı

Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, aralarında sürücünün bulunduğu toplam 8 kişi, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. İşte detaylar.

16:45 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Son dakika Malatya haberleri

Son dakika Malatya haberleri

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Atabey feribot iskelesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki belediye otobüsü Karakaya Baraj gölüne uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ BARAJ GÖLÜNE UÇTU

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Atabey feribot iskelesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki belediye otobüsü Karakaya Baraj gölüne uçtu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve dalgıç sevk edilirken, suya düşen araç içerisinde bulunan 7 yolcu ve bir sürücü ise ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları ile sudan çıktı. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Otobüsün sudan çıkarılması için çalışması yürütülen çalışmalar ise sürüyor.




#Malatya
#son dakika
#haber
#kaza
#belediye otobüsü
1 saat önce
default-profile-img
Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: 3 yaralı
Malatya'da yolcu dolu göle uçtu
MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı
İspanya Kral Kupası'nda dev maç
ABD’de kitlesel saldırıları gerçekleştiren saldırganların ortak yönleri açıklandı
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sektörü ATO'da bir araya geldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.