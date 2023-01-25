Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve dalgıç sevk edilirken, suya düşen araç içerisinde bulunan 7 yolcu ve bir sürücü ise ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları ile sudan çıktı. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.