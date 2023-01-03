Memur ve memur emeklisi zam oranı 16,47 oldu | TÜİK enflasyon açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümete memur ve emekli zammı için sosyal refah düzenlemesi talimatını verdi. Memurlar enflasyon dışında sosyal refah payı adı altında ek zam alacak. TÜİK açıklaması ile memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da netleşti.

SON DAKİKA: MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI KAÇ OLDU?

Memur maaş zammı için kritik veri açıklandı. Memur maaşları, Ocak zammı ile beraber artarak milyonların alım gücü yükselecek. Memur zammı hesaplama tabloları gündemdeki sıcaklığını artırdı.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

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TÜİK YILLIK BAZDA ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: MEMUR ZAMMI 2023 İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümete memur ve emekli zammı için sosyal refah düzenlemesi talimatını verdi. Memurlar enflasyon dışında sosyal refah payı adı altında ek zam alacak.

MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI VE EK ZAM İLE HESAPLANACAK

Ek zamların TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası veya hafta içinde duyurulması bekleniyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranına ilave olarak masadaki 3 ek zam dahil ekonomistlerin beklentilerine göre son memur maaş zammı tabloları belli oldu.

SOSYAL ÖDEMELER DE MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE BELİRLENİYOR

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı da memur zammı ile belirlenecek. Memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda da kıdem tazminatı tavanı da yükseltecek.

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