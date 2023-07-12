|
Özgün

Ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor: Türkiye, birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle yaz mevsimindeki ortalama sıcaklıkların artması, ormanları daha kuru ve yanmaya daha eğilimli hâle getiriyor. Hal böyle olunca da Türkiye’nin farklı yerlerinden ciğerlerimizi yakan orman yangınları kaçınılmaz hale geliyor. Peki hangi illerde yangın çıktı? Yangın çıkan illerde son durum ne? İşte devam eden ve sündürülen orman yangınları.

14:43 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Orman yangınları var mı?

Orman yangınları var mı?

ABD'den Sibirya'ya, Türkiye'den Brezilya'daki Amazon ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanında görülen orman yangınlarının yanında sağanak yağışlar ve sellerle mücadele küresel çapta devam etmekte. Bilim insanları, son yıllarda görülen orman yangınları ve diğer aşırı doğa olaylarının daha önceki yılların ortalamasından çok daha şiddetli olduğunu, bu durumun iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurgulamata. Peki yangın çıkan iller hangileri? Yangınlar söndürüldü mü? İşte orman yangını çıkan iller Antalya, Muğla, Marmaris.

Hangi ilde orman yangını var?

Osmaniye'de çıkan orman yangınına ekipler müdahale ederek, söndürme çalışmalarına başladı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Taşköprü mevkiinde Orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden yöre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, Kadirli Orman İşletme ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede gelen ekiplere havadan helikopterle destek de verildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Orman yangını sündürüldü mü?

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

Yangının söndürülmesi için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik İnhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yangın bölgesine giderek incelemede bulundu.

İzmir'de orman yangınları sürüyor mu, söndürüldü mü?

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Aliağa'da 2 yazlık ev yanarken, Menderes'te alevler sanayi bölgesine yaklaştı; uçak seferleri etkilendi. Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'ndeki yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalıştı. İzmir'deki yangınlar söndürüldü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Menderes ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmalarının sürdüğünü, Aliağa'daki orman yangınında dumandan etkilenen 15 kadar kişinin durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Vali Köşger, Aliağa'ya bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

#orman yangını
#izmir
#muğla
#marmaris
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde limonata nasıl yapılır?