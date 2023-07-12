ABD'den Sibirya'ya, Türkiye'den Brezilya'daki Amazon ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanında görülen orman yangınlarının yanında sağanak yağışlar ve sellerle mücadele küresel çapta devam etmekte. Bilim insanları, son yıllarda görülen orman yangınları ve diğer aşırı doğa olaylarının daha önceki yılların ortalamasından çok daha şiddetli olduğunu, bu durumun iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurgulamata. Peki yangın çıkan iller hangileri? Yangınlar söndürüldü mü? İşte orman yangını çıkan iller Antalya, Muğla, Marmaris.

Hangi ilde orman yangını var?

Osmaniye'de çıkan orman yangınına ekipler müdahale ederek, söndürme çalışmalarına başladı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Taşköprü mevkiinde Orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden yöre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, Kadirli Orman İşletme ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede gelen ekiplere havadan helikopterle destek de verildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Orman yangını sündürüldü mü?

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

Yangının söndürülmesi için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik İnhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yangın bölgesine giderek incelemede bulundu.

İzmir'de orman yangınları sürüyor mu, söndürüldü mü?

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Aliağa'da 2 yazlık ev yanarken, Menderes'te alevler sanayi bölgesine yaklaştı; uçak seferleri etkilendi. Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'ndeki yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalıştı. İzmir'deki yangınlar söndürüldü.