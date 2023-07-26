ABD'den Sibirya'ya, Türkiye'den Brezilya'daki Amazon ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanında görülen orman yangınlarının yanında sağanak yağışlar ve sellerle mücadele küresel çapta devam etmekte. Bilim insanları, son yıllarda görülen orman yangınları ve diğer aşırı doğa olaylarının daha önceki yılların ortalamasından çok daha şiddetli olduğunu, bu durumun iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurgulamakta. Peki yangın çıkan iller hangileri? Yangınlar söndürüldü mü? İşte orman yangını çıkan iller Antalya, Muğla, Marmaris.

Orman yangını riski en fazla olan iller hangileri?

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya'dan Karaman ve Mersin'e Ege ve Akdeniz sahillerinin, 'çok aşırı' ve 'aşırı tehlike' olarak orman yangınları bakımından, en riskli bölgelerden biri.

Hangi ilde orman yangını var?

Orman yangınları yine yurdumuzu sardı. Muğla, Adana, Antalya, Yalova, Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı ekipler büyük mücadele verdi.

Antalya’da orman yangını mı çıktı?

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar ile devam ediyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı. Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevlere karadan arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Rusya'dan destek

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangına 10 uçak, 27 helikopter, 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ile müdahale edildiği kaydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığınca yapılan açıklamada, Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına 2 adet BE-200ES amfibi uçağı ile destek verildiği bildirildi.

Uçakların yangın bölgesine 800 tondan fazla su attığı bilgisi verilen açıklamada, pilotların zorlu dağlık arazide yoğun duman ve zayıf görüş koşullarında görev yaptığı vurgulandı.

Afyonkarahisar'daki orman yangını söndürüldü mü?

Afyonkarahisar kent merkezi Hıdırlık Tepesi mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çam ağaçlarının bulunduğu alana yayıldı. Karayolu ulaşımının olmadığı bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Havaların aşırı ısınmasıyla birlikte birçok bölgede orman yangını baş göstermeye başladı. Afyonkarahisar kent merkezi Hıdırlık Tepesi mevkiinde orman yangını meydana geldi.

Yalova'daki orman yangını son durum ne?

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde çıkan orman yangını, Bursa Bölge Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteriyle havadan, Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de karadan müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.Esenköy beldesi Aliye Hanım Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına Bursa Bölge Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteriyle havadan, Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de karadan müdahale edildi.

Yangın söndürme helikopteri, çok sayıda sortiyle Esenköy kıyısında denizden aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttı.Ekiplerin söz konusu müdahaleleriyle kısa sürede söndürülen ve ormanlık alanda hasara neden olan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.Vali Muammer Erol da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Orman yangını olduğunda ne yapmalıyız?

Orman yangınları sırasında yapılması gerekenler şunlaradır: