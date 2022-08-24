Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi: Üniversite hastanelerinde çalışana ek ücret var mı?

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği ek ödeme yönetmeliğine ilişkin önemli bir adım atılmıştı. Sağlık personellerine ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği kapsamında Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, temel ve teşvik ek ödemesinden oluşacak, temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla getirilen "taban ödemenin" toplamıyla belirlenecek.

Üniversite hastanesi çalışanına ek ödeme var mı

Ek ödeme üniversite hastanelerinde çalışanlara verilecek mi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayaden yapılacak ek ödemeden üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de yararlanabilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Özvar, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde yasal mevzuat çalışması başlatmıştır, düzenlemenin yapılmasıyla birlikte güncellenmiş haliyle döner sermaya ek ödemesi uygulamasından üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği kapsamında neler var?

Temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve "taban ödeme" toplamıyla belirlenecek. Sabit ödeme, tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3'üncü maddesine göre; sağlık tesislerinde görev yapan üniversite personeli ile tabip dışı personel için de aynı kanunun 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının 6'ncı cümlesi gereği merkezi yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme olarak tanımlandı.

Taban ödeme ise personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla yapılan ödemeyi kapsayacak, bu ödeme yönetmeliğin "Ek-3A" sayılı tablosunda yer alan personelin kadro unvanına göre belirlenen taban katsayısının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunacak.

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Bu ödemenin hesaplanmasında mesai içi aktif çalışma gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılacak. Disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince bu ödeme yapılmayacak.