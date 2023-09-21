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Merkez Bankası faiz kararı bugün belli olacak

Merkez Bankası toplantısı bugün gerçekleşecek. Politika değişiminin ardından bugün dördüncü kez toplanacak olan Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı bekleniyor.erkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili beklentiler ve mesajlar ne yönde? İşte ayrıntılar...

10:21 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası

Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik yeni kararını açıklayacak. Her ay yapılan toplantıların Eylül ayı tarihi ve saati, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

BORSA İSTANBUL’DA YÖN NE OLUR?

Piyasa beklentisi olan 500 baz puan faiz artırımı gerçekleşmesi halinde piyasalarda volatilitenin artacağını düşünüyoruz. Bu durumda Borsa İstanbul’da bir düşüş gerçekleşmesi halinde bunun çok uzun sürmeyeceğini realist politikalara geçişin hızlanacağı algısıyla piyasadaki yükseliş beklentisinin artacağı öngörülüyor.



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