Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik yeni kararını açıkladı. Her ay yapılan toplantıların Eylül ayı tarihi ve saati, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyordu. Peki, TCMB faiz kararı yüzde kaç oldu, yükseldi mi?
SON DAKİKA: TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısu bugün gerçekleşti.
Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklandı. Karara göre yüzde 25 olan politika faizi yüzde 30'a yükseltildi.
BORSA İSTANBUL’DA YÖN NE OLUR?
Piyasa beklentisi olan 500 baz puan faiz artırımı ile piyasalarda volatilitenin artacağını düşünüyoruz. Bu durumda Borsa İstanbul’da bir düşüş gerçekleşmesi halinde bunun çok uzun sürmeyeceğini realist politikalara geçişin hızlanacağı algısıyla piyasadaki yükseliş beklentisinin artacağı öngörülüyor.