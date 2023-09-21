Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik yeni kararını açıkladı. Her ay yapılan toplantıların Eylül ayı tarihi ve saati, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyordu. Peki, TCMB faiz kararı yüzde kaç oldu, yükseldi mi?