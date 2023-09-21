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TCMB kararını verdi: Merkez Bankası faizi yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltti

Son dakika: TCMB kararını verdi. Merkez Bankası faiz kararını son dakika açıkladı. Politika değişiminin ardından bugün dördüncü kez toplanacak olan Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu? Faiz arttı mı, azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili beklentiler ve mesajlar ne yönde? İşte ayrıntılar...

14:04 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası

Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik yeni kararını açıkladı. Her ay yapılan toplantıların Eylül ayı tarihi ve saati, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyordu. Peki, TCMB faiz kararı yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

SON DAKİKA: TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısu bugün gerçekleşti.

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklandı. Karara göre yüzde 25 olan politika faizi yüzde 30'a yükseltildi.

BORSA İSTANBUL’DA YÖN NE OLUR?

Piyasa beklentisi olan 500 baz puan faiz artırımı ile piyasalarda volatilitenin artacağını düşünüyoruz. Bu durumda Borsa İstanbul’da bir düşüş gerçekleşmesi halinde bunun çok uzun sürmeyeceğini realist politikalara geçişin hızlanacağı algısıyla piyasadaki yükseliş beklentisinin artacağı öngörülüyor.



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Merkez Bankası faiz kararı: 500 baz puan artırıldı