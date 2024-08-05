Türkiye'nin Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları yüzde kaç oldu?
TÜİK TEMMUZ 2024 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.
Ekonomistlerin ortalama beklentisi, Reuters anketinde aylık yüzde 3,45, yıllık yüzde 62,1, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 62,23 olmuştu.
TÜİK, enflasyonu haziranda aylık yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 açıklamıştı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) temmuzda aylık enflasyonu yüzde 4,21, yıllık enflasyonu yüzde 72,80 hesaplamıştı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise temmuzda aylık enflasyonu yüzde 5,91, yıllık enflasyonu yüzde 100,88 hesapladı.
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?
TÜİK enflasyon rakamlarını bir sonraki ayın başında açıklıyor. Bu nedenle haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz tarihinde duyuruldu. Saat 10.00'da açıklanan veriler sonrasında zam oranı da ortaya çıktı. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre enflasyon Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı.