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Yeni asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişmeyi Bakan Işıkhan açıklama yaptı: 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı Temmuz ayında yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında bir kez daha toplanacak. Ocak zammı için '2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu yanıt ararken, alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Asgari ücret beklentileri karşılayacak mı, ne kadar zam olacak? İşte yeni asgari ücrete ilişkin Bakan Işıkhan'ın son açıklamasının detayları...

13:18 - 15/11/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı Ocak 2024 için ne kadar olacak’ sorusu gündemdeki sıcaklığını arttırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Ancak öncesinde açıklamalar ise peş peşe geliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Asgari ücret çalışmalarıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tüm kesimleri dinleyeceğiz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğrudan 7 milyonu dolaylı olarak tüm ücretli çalışanları ilgilendiren asgari ücret zammında heyecan başladı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağı sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçileri temsil eden Türk-İş Konfederasyonu’nun komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğinin belirtilmesi üzerine ise şöyle konuştu:

Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum.

Net asgari ücret 11 bin 402

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş.

Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.



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