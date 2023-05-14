YSK seçim sonuçları
YSK SEÇİM SONUÇLARI: KİM ÖNDE?
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 aday için oy verme işlemi başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışıyor. YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında kimin önde olduğunu seçim yasaklarının bitmesinin ardından açıklayacak.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.