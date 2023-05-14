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2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye sandık başına gidiyor. Seçmenlerin oy verme işleminin başlaması ile seçim sonuçları merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını açıklayacak. 2023 İl il milletvekili sonuçları ve Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarında hangi adayın ve partinin önde olduğu merak konusu. Peki, seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde kim önde? İşte son durum…

19:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
YSK seçim sonuçları

YSK seçim sonuçları

Heyecanla beklenilen Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler sandık başına gidiyor. Seçmenler heyecanla seçim sonuçlarına odaklandı. Yüksek Seçim Kurulu
için bekleyiş başladı.

YSK SEÇİM SONUÇLARI: KİM ÖNDE?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 aday için oy verme işlemi başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışıyor. YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında kimin önde olduğunu seçim yasaklarının bitmesinin ardından açıklayacak.


SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI 2023

Yenisafak.com
2023 sayfası üzerinden partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oylar anlık olarak takip edilebilecek. Aynı zamanda seçimle ilgili değerlendirmeler, son veriler ve diğer tüm detaylar da yenisafak.com’da olacak.


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