Zalgiris-Galatasaray 11'leri
Zalgiris-Galatasaray ilk 11’leri
Zalgiris kadrosu:
- Gertmonas,
- Fofana,
- Pavelic,
- Gorobsov,
- Bopesu,
- Golubickas,
- Buff,
- Hnid,
- Vucur,
- Kendysh,
- Oyewusi
Galatasaray kadrosu:
- Muslera,
- Boey,
- Nelsson,
- Abdülkerim,
- Angelino,
- Berkan Kutlu,
- Oliveira,
- Yunus Akgün,
- Zaniolo,
- Kerem Aktürkoğlu,
- Barış Alper Yılmaz
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 26 kez mücadele etti
Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 26 kez mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 61 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü.
Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.
1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle: