|
Özgün

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ilk 11’leri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 303. kez sahne alacak. Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Zalgiris Vilnius-Galatasaray rövanş maçı ise 2 Ağustos’ya İstanbul’da oynanacak. Avrupa arenasında rakip fileleri 401 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 448 gole engel olamadı. Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ilk 11’leri belli oldu. İşte İşte maçın 11’leri

18:01 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Zalgiris-Galatasaray 11'leri

Zalgiris-Galatasaray 11'leri

Galatasaray
,
Zalgiris Vilnius
ile UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 401 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 448 gole engel olamadı.

Zalgiris-Galatasaray ilk 11’leri

Zalgiris kadrosu:

  1. Gertmonas,
  2. Fofana,
  3. Pavelic,
  4. Gorobsov,
  5. Bopesu,
  6. Golubickas,
  7. Buff,
  8. Hnid,
  9. Vucur,
  10. Kendysh,
  11. Oyewusi

Galatasaray kadrosu:

  1. Muslera,
  2. Boey,
  3. Nelsson,
  4. Abdülkerim,
  5. Angelino,
  6. Berkan Kutlu,
  7. Oliveira,
  8. Yunus Akgün,
  9. Zaniolo,
  10. Kerem Aktürkoğlu,
  11. Barış Alper Yılmaz

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 26 kez mücadele etti

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 26 kez mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 61 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

#Zalgiris
#Galatasaray
#şampiyonlar lig
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ilk 11’leri