Galatasaray Zaha transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Zaha transferini resmiyete kavuşturdu.





Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir Futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.





Kanat oyuncusu her sezon için 4 milyon 350 bin Euro ücret alacak. Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.





"Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatım olacak"

Yeni transfer ilk açıklamasında; "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geldiğince katkı vereceğim. Gelmeden önce Drogba ve Van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, buraya gelip görmemi söyledi." dedi.





Deneyimli oyuncu; "Hiç bu kadar kupayı bir arada görmemiştim." açıklamasında bulundu.





Zaha, Galatasaray’da 14 numaralı formayı giyecek.







