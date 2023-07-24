Galatasaray Zaha transferinin maliyetini açıkladı

Zaha, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Zaha transferini resmiyete kavuşturdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir Futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Kanat oyuncusu her sezon için 4 milyon 350 bin Euro ücret alacak. Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
"Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatım olacak"
Deneyimli oyuncu; "Hiç bu kadar kupayı bir arada görmemiştim." açıklamasında bulundu.
Zaha, Galatasaray’da 14 numaralı formayı giyecek.