'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İşte detaylar.

'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İşte detaylar.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.