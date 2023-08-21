Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kahramanmaraş'ta saat 16.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2023.08.21 16:58:46 35.4548 36.0777 5.0 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
2023.08.21 16:54:31 37.9872 36.4198 5.0 -.- 4.0 3.9 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 16:24:11 38.9550 32.8752 11.7 -.- 1.8 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2023.08.21 15:41:01 38.4962 37.3678 5.0 -.- 1.5 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.21 15:22:03 40.0255 43.8447 5.0 -.- 2.4 -.- CALPALA-(IGDIR) İlksel
2023.08.21 15:19:06 38.4923 37.2880 1.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.21 14:38:37 37.9015 36.3887 4.4 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 13:51:03 35.2788 23.9353 9.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.21 13:48:59 37.3450 36.9550 10.3 -.- 1.6 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 13:32:00 37.1613 37.0788 0.0 -.- 1.6 -.- YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.21 13:00:30 38.0523 36.6673 4.7 -.- 2.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 12:58:03 37.4727 37.0523 5.2 -.- 1.9 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD SON DEPREMLER
2023-08-21 16:54:32 37.986 36.347 5.17 MW 4.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599930
2023-08-21 16:24:10 39.02 32.806 7.08 ML 1.7 Kulu (Konya) 599931
2023-08-21 15:50:07 36.955 31.067 7.08 ML 1.5 Serik (Antalya) 599929
2023-08-21 15:32:03 38.074 37.888 4.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 599927
2023-08-21 15:30:27 38.08 38.474 9.7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 599928
2023-08-21 15:15:00 38.178 38.17 6.2 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 599926
2023-08-21 14:38:37 37.794 36.143 7.0 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 599925
2023-08-21 13:48:59 37.508 37.094 12.22 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 599924
2023-08-21 13:31:55 37.101 36.858 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 599923
2023-08-21 13:00:29 38.073 36.639 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599921
2023-08-21 12:59:55 40.456 45.093 7.0 ML 3.4 Gegharkunik (Ermenistan) - [76.28 km] Aralık (Iğdır) 599919
2023-08-21 12:34:18 37.99 27.138 7.2 ML 1.3 Menderes (İzmir) 599922