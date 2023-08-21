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Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Kahramanmaraş depremleri: Kahramanmaraş'ta saat 16.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler için haberimize bakabilirsiniz.

17:29 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü
'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İşte detaylar.

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kahramanmaraş'ta saat 16.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLERE BAKMAK İÇİN
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERE BAKMAK İÇİN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2023.08.21 16:58:46 35.4548 36.0777 5.0 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel

2023.08.21 16:54:31 37.9872 36.4198 5.0 -.- 4.0 3.9 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 16:24:11 38.9550 32.8752 11.7 -.- 1.8 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel

2023.08.21 15:41:01 38.4962 37.3678 5.0 -.- 1.5 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.21 15:22:03 40.0255 43.8447 5.0 -.- 2.4 -.- CALPALA-(IGDIR) İlksel

2023.08.21 15:19:06 38.4923 37.2880 1.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.21 14:38:37 37.9015 36.3887 4.4 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 13:51:03 35.2788 23.9353 9.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.21 13:48:59 37.3450 36.9550 10.3 -.- 1.6 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 13:32:00 37.1613 37.0788 0.0 -.- 1.6 -.- YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.21 13:00:30 38.0523 36.6673 4.7 -.- 2.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 12:58:03 37.4727 37.0523 5.2 -.- 1.9 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD SON DEPREMLER

2023-08-21 16:54:32 37.986 36.347 5.17 MW 4.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599930

2023-08-21 16:24:10 39.02 32.806 7.08 ML 1.7 Kulu (Konya) 599931

2023-08-21 15:50:07 36.955 31.067 7.08 ML 1.5 Serik (Antalya) 599929

2023-08-21 15:32:03 38.074 37.888 4.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 599927

2023-08-21 15:30:27 38.08 38.474 9.7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 599928

2023-08-21 15:15:00 38.178 38.17 6.2 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 599926

2023-08-21 14:38:37 37.794 36.143 7.0 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 599925

2023-08-21 13:48:59 37.508 37.094 12.22 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 599924

2023-08-21 13:31:55 37.101 36.858 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 599923

2023-08-21 13:00:29 38.073 36.639 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599921

2023-08-21 12:59:55 40.456 45.093 7.0 ML 3.4 Gegharkunik (Ermenistan) - [76.28 km] Aralık (Iğdır) 599919

2023-08-21 12:34:18 37.99 27.138 7.2 ML 1.3 Menderes (İzmir) 599922




#Kahramanmaraş
#AFAD
#Kandilli Rasathanesi
15 dakika önce
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Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?