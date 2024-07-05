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Bugün deprem oldu mu? 5 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak bugünkü depremleri görüntüleyebilirsiniz. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak edenler için 5 Temmuz 2024 son depremler listesi haberimizde.

13:35 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

5 Temmuz'da Türkiye genelinde yaşanan depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden bilgi verildi. Vatandaşların sıkça sorduğu 'Bugün deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı, bu iki kurumun web sitelerinde anlık olarak paylaşılmaktadır. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi listeleyerek, bölgesel deprem araştırması yapıyor.

SON DEPREMLER 5 TEMMUZ 2024

AFAD ölçümlerine göre bugün saat 01.59'da Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.



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