Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılı 4. dönem sözleşmeli er alımı için başvuru süreci tamamlandı ve adaylar sınav aşamasına odaklandı. Sınavlar bir günde tamamlanacak ve seçim aşaması beş etaptan oluşacak. Peki, Sözleşmeli er alımı sınavı ne zaman, nerede olacak? İşte, MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sözleşmeli er alımı sınav tarihleri...