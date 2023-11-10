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Sözleşmeli er alımı sınavı ne zaman yapılacak? MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sınav tarihi

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sözleşmeli er temini yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er başvuru sonuçları erişime açıldığını duyurudu. Peki, Sözleşmeli er alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sınav tarihi...

15:21 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sözleşmeli er

Sözleşmeli er

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılı 4. dönem sözleşmeli er alımı için başvuru süreci tamamlandı ve adaylar sınav aşamasına odaklandı. Sınavlar bir günde tamamlanacak ve seçim aşaması beş etaptan oluşacak. Peki, Sözleşmeli er alımı sınavı ne zaman, nerede olacak? İşte, MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sözleşmeli er alımı sınav tarihleri...

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE?

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er alımı sınavları 13 Kasım - 15 Aralık 2023 tarihleri arasında (30 Kasım, 1- 4 - 5 - 6 - 7 ve 8 Aralık 2023 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Seçim aşaması: Evrak Kabul, fiziki değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik testi [mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)], mülakat, hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

SEÇİM AŞAMASI

Evrak Kabul, fiziki değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik testi [mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)], mülakat, hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.



#sözleşmeli er
#milli savunma bakanlığı
#sözleşmeli er sınavı
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