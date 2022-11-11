Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Sözleşmeliler bu ay kadrolu oluyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı. Vedat Bilgin, burada yaptığı konuşmada sözleşmeli personele ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Vedat Bligin

Sözleşmeli memura kadro çıktı mı ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız" açıklamasını yaptı. Enflasyonun etkisinden koruyacak bir asgari ücret belirleneceğini ifade eden Bilgin, "Temel siyasetimiz emeğin tahrip edilmesinin önüne geçmek" dedi.

Bakan Vedat Bilgin’in konuşmasının satır başları şunlar:

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*Milletvekili arkadaşların talebi 5 bin TL'ydi asgari ücret, 5 bin 500 TL oldu. Neden oldu, enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için. Temmuzda enflasyona karşı ücretleri koruyucu düzenleme söz konusu değildi ama reel ücrette erimenin tablosunu görünce müdahale etmemiz gerektiğini ortaya çıktı.

2023 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Şimdi de aynı şeyi yapacağız. Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz ama herkes bilsin ki Türkiye emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz. Asgari ücrette enflasyonun etkisini ortadan kaldıran bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. Asgari ücret tespit komisyonunu Aralık ayının ilk haftası toplayacağız, emekçileri enflasyon karşısında koruyacağız.”

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Sözleşmeli personel meselesi nedir?

Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personel var. 600 bine yakın personeli ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor.

Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bir takım farklar bulunuyor. Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor, görevde yükselme sınavına giremiyorlar.

Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak. Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

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4-B Sözleşmeli personel nedir?

4-B Sözleşmeli personel: Kamu kurumlarında yıllık sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olmaktadır.

BAĞ-KUR olarak bilinir. Kariyer ve meslek gurupları kategorileri haricinde çalışan kesim 4a gurubu çalışanlarıdır. Hemşire, mühendis, teknisyen, sağlık memuru, koruma, güvenlik kadroları 4b gurubudur. 4b kadro guruplarına ilk defa girecek olan bir kişi KPSS'ye girerek mesleğe başlayabilir.

Türkiye'de mesleklerini icra eden vatandaşlar sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri ve belirli şartlar tamamlandığında emekli olabilmeleri için devletin oluşturduğu SGK sistemine ihtiyaç duyar. Mesleklerini icra eden vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan çeşitli kurumlarda çalışmalıdırlar. Devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunur.

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4B kadro statüsünde hangi meslekler var?

Kanunun değişmesiyle 4B kadro statüsü, kariyer meslek sahibi kişileri ilgilendirir. Kariyer meslek grubuna sahip kişiler olarak nitelendirdiğimiz ise; hemşire, mühendis, bekçi gibi mesleklere sahip vatandaşları kapsar. 4B kadro, bu mesleklere ek olarak taşerondan kadrolu sürece geçişte de sürekli gündeme gelir. Sizin için yukarıda sıralamış olduğumuz kariyer mesleklerine sahip kişiler ÖSYM'nin hazırladığı KPSS sınavına girerler. ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna ve KPSS'den aldıkları puana göre tercih yaparlar. Tercih sonucunda yerleştirilen kişiler 4B kadrosuna dahil olmuş olurlar.

4B'liler devletin ihtiyacına bağlı olarak 12 aylık sözleşme ile alınır. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çalışma koşulları 4A'lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi bulunuyorlar.

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4B statüsünü kapsayan meslekler ise; öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, teknisyen, veznedar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar oluyor. 4B'liler yenilenen kanuna bağlı olarak bu meslek gruplarına bağlı vatandaşları kapsar.