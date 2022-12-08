Özgün Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Öğretmen, memur, sağlık personeli ve din görevlisi olan sözleşmelilere kadroda son durum
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Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Öğretmen, memur, sağlık personeli ve din görevlisi olan sözleşmelilere kadroda son durum!

Sözleşmeli çalışanlar için duyurulan kadro müjdesi gündemden düşmüyor. Öğretmen, sağlıkçı, din görevlisi gibi memurların dört gözle beklediği kadro açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin detayları son Kabine toplantısının ardından canlı yayında aktarmıştı. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir? İşte sözleşmeliye kadro verilmesi ile ilgili son gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO: Öğretmen, sağlıkçı, din görevlisi için kadro müjdesi ne zaman verilecek? İşte son açıklamalar
Sözleşmeliye kadro

Sözleşmeliye kadro ne zaman resmileşecek? Sözleşmeli öğretmenlere - memura, sözleşmeli sağlık personeline ve din görevlileri ne zaman kadroya alınacak? soruları büyük merakla araştırılıyor. Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarihe yönelik açıklama yaptı.

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı.

Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız"

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Sözleşmeliye kadro çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; bahsi geçen personellerin 3 yıl bu statüde çalışmış olması gerektiğini belirtti ve 1 yıl da aday memurluk süresi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." ifadesini kullandı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERE VERİLECEK?

Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

Yapılan açıklamaya göre; kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır." ifadelerini kullandı.

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