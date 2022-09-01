Yeni atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? MEB öğretmen alım takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının tamamlanmasına saatler kala gözler atama sonuçlarına çevrildi. Eylül ayında yapılacak olan 20 bin öğretmen ataması için 27 Ağustos'ta başlayan tercih başvuruları 31 Ağustos tarihinde sona erdi. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmenlik mülakat sınavdan 60 ve üzeri puan alan adayları e-Devlet sistemi üzerinden tercih başvurarını gerçekleştiri. Tercih başvuruları sonrası atama sonuçları belli olacak. 20 bin atama sonrası, farklı branşlarda öğretmenlerin ne zaman görev yerlerinde çalışmaya başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki ataması yapılan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak, istenen belgeler neler? İşte sözleşmeli öğretmen ataması istenen evrakalar listesi ve göreve başlama tarihi.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nereden açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takviminde yer alan bilgiye göre sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül tarihinde ilan edilecek. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

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Sözleşmeli öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı tıklayın

Öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak 2022?

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.

Sözleşmeli öğretmenlik ataması sonrası istenecek belgeler hangileri?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

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Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

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Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar

hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.