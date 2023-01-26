Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeliye kadro detayları.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden kimler yararlanacak?

4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyum olarak görev yapanlar 30 gün içinde başvurmaları halinde KPSS puanı ve sınavdan başarılı olmaları halinde memur kadrolarıma atanacaklar. 28 Kasım 2022'den önce Sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.

Sözleşmeli kadro

Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.

Sözleşmeliye kadro şartları

Sözleşmeliye kadro şartları neler?

Kadroya geçişler, talebe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılabilecek; diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşmuş olacak.

Bundan sonra istihdam edilecek personel, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak.

Düzenleme ile; mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamını, memurlar gibi düzenleyerek, bu personel için de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) zorunluluğu getiriliyor.

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

Düzenleme kapsamında kadro hakkı elde edecek personel alanları şöyle:

4B'li personel

Mahalli idareler personeli

Teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları

Kamu dışı aile sağlığı çalışanları

Vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar

Vekil ebe ve hemşireler

Sözleşmeliden kadroya geçenlerin hakları neler?

Kademe, derece hakkı olacak. Unvan değişikliği sınavına katılabilecek. Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek. Kurumlar arası yer değiştirebilecek. Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak. Eş durumundan tayin hakkı olacak. Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak. Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak. Harcırah, arazi tazminatı alabilecek. Doğum sonrası işine dönebilecek.







