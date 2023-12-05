Her ay Sermasye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak halka arzı sunulan şirketler de bu hafta Mega Metal, Kuzey Boru ve Sur Tatil Evleri GYO şirketleri halka arza sunuldu. Yatırımcıların merakla beklediği halka arz edilecek şirketlerin talep toplama tarihleri araştırılıyor. Peki, Bu hafta halka arz olacak şirketler hangisi, talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte, şirketlerin talep toplama tarih detayları..

HALKA ARZ TAKVİMİ 4-8 ARALIK

Bu hafta halka arz olacak yeni şirketler arasında 3 yeni şirket yer alıyor. Henüz halka arz tarihleri belli olmayan şirketler şu şekilde;

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş

Kuzey Boru A.Ş

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

KUZEY BORU HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Kuzey Boru izahname bilgilerine göre halka arz büyüklüğü 868,8 Milyon TL olan şirket "tamamen eşit dağıtım" yapacak.

KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

Kuzey Boru A.Ş. • 24.000.000 Lot dağıtacak. Böylece Kuzey Boru 20.000.000 TL değerinde artışa giderek, sermayesini 100.000.000 TL'ye çıkaracak. Halka arz tarihi ise 7-8 Aralık olarak açıklandı.

Şirketin katılım hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olup olmadığı henüz bilinmiyor.

MEGA METAL SANAYİ HALKA ARZ

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş'nin fiyatı 28,30 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü 1.775.825.000 olan şirketin "bireysele eşit dağıtım" yapması planlanırken, fiyat İstikrarı planlanmıyor. 7-8 Aralık talep toplama işlemi başlayacak.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş, 53.000.000 Lot pay verirken, 9.750.000 Ek Lot verecek.

Henüz şirket onaylı izahnamesi yayınlanmadığı için bu bilgiye erişilemiyor.

SUR TATİL EVLERİ GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Sur Tatil Evleri'nin halka arzında, şirketin ortağı konumunda bulunan Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret'e ait 22.500.000 TL nominal değerli B grubu payların satılacak.

1 TL nominal değerli Sur Tatil Evleri payları 49,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Halka arz tarih ise 7-8 Aralık!

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, bir şirketin hisse senetlerini ilk kez borsada işlem görmek üzere satışa çıkarmasıdır. Halka arz edilen hisse senetleri, borsada arzu edilen zamanda, piyasadaki güncel fiyatları üzerinden, şeffaf bir şekilde kolaylıkla alınıp satılabilir.







