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Spor Toto 1. Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Pendikspor - Tuzlaspor açılış maçı ile başlayacak hafta Gençlerbirliği - Denizlispor karşılaşması ile sona erecek. İşte Spor Toto 1. lig 25. hafta maçlarının hakemleri...

13:26 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Spor Toto 1. lig

Spor Toto 1. lig

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Çarşamba, ve 9 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

SPOR TOTO 1. LİG 25. HAFTA HAKEMLERİ

Ligde 25. haftanın programı ve hakemler şöyle:Yarın 17.00 Pendikspor - Tuzlaspor: Ozan Ergün 20.00 Altınordu - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe 8 Mart Çarşamba 14.30 Manisa FK - Bodrumspor: Erdem Mertoğlu 14.30 Erzurumspor FK - Keçiörengücü: Yunus Dursun 20.00 Gençlerbirliği - Denizlispor: Mehmet Türkmen 9 Mart Perşembe 14.30 Bandırmaspor - Eyüpspor: Burak Olcar 20.00 Sakaryaspor - Samsunspor: Alper Akarsu



#Spor Toto 1. Lig
#1.lig
#1.lig haftanın hakemleri
1 saat önce
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Spor Toto 1. Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu
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