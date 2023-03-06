Spor Toto 1. lig
Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Çarşamba, ve 9 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
SPOR TOTO 1. LİG 25. HAFTA HAKEMLERİ
Ligde 25. haftanın programı ve hakemler şöyle:Yarın 17.00 Pendikspor - Tuzlaspor: Ozan Ergün 20.00 Altınordu - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe 8 Mart Çarşamba 14.30 Manisa FK - Bodrumspor: Erdem Mertoğlu 14.30 Erzurumspor FK - Keçiörengücü: Yunus Dursun 20.00 Gençlerbirliği - Denizlispor: Mehmet Türkmen 9 Mart Perşembe 14.30 Bandırmaspor - Eyüpspor: Burak Olcar 20.00 Sakaryaspor - Samsunspor: Alper Akarsu