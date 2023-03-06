UEFA Konferans Ligi son 16 turu heyecanı, Lazio-Alkmaar maçıyla başlayacak. Ülkemizden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un yer aldığı UEFA Konferans Ligi maçları belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri kimler, maçları hangi tarihlerde oyananacak? İşte detaylı bilgiler...