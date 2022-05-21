Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte programın detayları

TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu. 1. Lig yarı final eşleşmeleri ardından çıkan iki takım finalde Süper Lig'de yükselmek için mücadele edecek. İşte 2022 TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri…
TFF 1. LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Spor Toto 1. Lig yarı final eşleşmeleri belirlendi. Bu maçlar ardından finale çıkacak iki isim belli olacak. Play-off eşleşmeleri şöyle:
- BANDIRMASPOR – EYÜPSPOR
- İSTANBULSPOR – ERZURUMSPOR
TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
1. Maçlar (25 Mayıs Çarşamba)
18.30 BB Erzurumspor - İstanbulspor
21.00 Eyüpspor - RH. Bandırmaspor
2. Maçlar (29 Mayıs Pazar)
15.30 RH. Bandırmaspor - Eyüpspor
18.00 İstanbulspor - BB Erzurumspor
TFF 1. LİG PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.