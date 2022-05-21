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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte programın detayları

TFF 1. Lig maçlarının ardından Spor Toto 1. Lig play-off eşleşmeleri de belli oldu. Sezon finaline yaklaşılırken bazı takımlarda sezon sıraları belli oldu. Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği eşleşmelerde heyecan dorukta. Spor Toto 1. Lig'de BB. Erzurumspor - İstanbulspor ve Eyüpspor - Bandırmaspor play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek. İşte Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçlarında eşleşen takımlar ve maçların tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final maçları ne zaman? TFF 1. lig play-off yarı final maçı eşleşen takımlar ve maçın tarihleri
TFF 1.lig play-of maçları

TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu. 1. Lig yarı final eşleşmeleri ardından çıkan iki takım finalde Süper Lig'de yükselmek için mücadele edecek. İşte 2022 TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri…

TFF 1. LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Spor Toto 1. Lig yarı final eşleşmeleri belirlendi. Bu maçlar ardından finale çıkacak iki isim belli olacak. Play-off eşleşmeleri şöyle:

  • BANDIRMASPOR – EYÜPSPOR
  • İSTANBULSPOR – ERZURUMSPOR

TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

1. Maçlar (25 Mayıs Çarşamba)

18.30 BB Erzurumspor - İstanbulspor

21.00 Eyüpspor - RH. Bandırmaspor

2. Maçlar (29 Mayıs Pazar)

15.30 RH. Bandırmaspor - Eyüpspor

18.00 İstanbulspor - BB Erzurumspor

TFF 1. LİG PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.
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