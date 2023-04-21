Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Maçlar ne zaman oynanacak?

Spor Toto 1. Lig 33. haftasında Göztepe evinde Eyüpspor’u konuk etti. Süper Lig’e çıkma yolunda kritik bir maça çıkan Eyüpspor Arda Turan yönetiminde deplasmanda Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Gol dakika 20’de Marko Kvasina’dan geldi. Aldığı üst üste galibiyetlerle ligde play-off hattına tırmanan Göztepe 9 maçtır yenilmiyor. 52 puanla 7. sıraya yükselen İzmir temsilcisi tekrar Süper Lig’e yükselmek için hız kesmeden galibiyetlerine devam ediyor. Göztepe - Eyüpspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.