Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Maçlar ne zaman oynanacak?
Spor Toto 1. Lig 31. hafta yarın oynanacak Eyüpspor - Pendikspor maçıyla start verecek. Haftanın diğer maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SPOR TOTO 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
22.04.2023 19:00 EYÜPSPOR - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
23.04.2023 YENİ MALATYASPOR - TUZLASPOR A.Ş.
23.04.2023 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
23.04.2023 13:30 BODRUMSPOR A.Ş. - ALTAŞ DENİZLİSPOR
23.04.2023 13:30 YILPORT SAMSUNSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
23.04.2023 19:00 ALTAY - GÖZTEPE A.Ş.
24.04.2023 16:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ALTINORDU
24.04.2023 16:00 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR - ERZURUMSPOR FK
24.04.2023 20:00 SAKARYASPOR A.Ş. - DYOREX BOLUSPOR