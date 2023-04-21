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Spor Toto 1. Lig’de 31. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig’de 31. hafta heyecanı yarın başlıyor. Yılport Samsunspor’un Süper Lig’e çıkan ilk takım olmasının ardından 2. yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor. Ligden çekilen Adanaspor’un BAY geçtiği haftada Tuzlaspor Yeni Malatyaspor’la oynaması sebebiyle hükmen galip sayılacak. Yılport Samsunspor Keçiören deplasmanına giderken Çaykur Rizespor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Peki Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte fikstür.

15:10 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Maçlar ne zaman oynanacak?

Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Maçlar ne zaman oynanacak?

Spor Toto 1. Lig 31. hafta yarın oynanacak Eyüpspor - Pendikspor maçıyla start verecek. Haftanın diğer maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR TOTO 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

22.04.2023 19:00 EYÜPSPOR - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

23.04.2023 YENİ MALATYASPOR - TUZLASPOR A.Ş.

23.04.2023 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

23.04.2023 13:30 BODRUMSPOR A.Ş. - ALTAŞ DENİZLİSPOR

23.04.2023 13:30 YILPORT SAMSUNSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

23.04.2023 19:00 ALTAY - GÖZTEPE A.Ş.

24.04.2023 16:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ALTINORDU

24.04.2023 16:00 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR - ERZURUMSPOR FK

24.04.2023 20:00 SAKARYASPOR A.Ş. - DYOREX BOLUSPOR

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Spor Toto 1. Lig
#Yılport Samsunspor
#Tuzlaspor
#Yeni Malatyaspor
42 dakika önce
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