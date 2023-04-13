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Spor Toto 1. Lig puan durumu

Spor Toto 1. Lig’de dün akşam oynanan Eyüpspor - Gençlerbirliği maçının ardından Yılport Samsunspor ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’e ilk yükselen takım oldu. Spor Toto 1. Lig güncel puan durumunda 66 puanı bulunan Samsunspor alacağı bir galibiyetle Süper Lig’e yükselmeyi beklerken Eyüpspor’un mağlup olmasıyla birlikte matematiksel olarak Süper Lig’e yükselmiş oldu. İkincilik yarışında ise bugün kritik Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı oynanacak. Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:14 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Spor Toto 1. Lig güncel puan durumu

Spor Toto 1. Lig güncel puan durumu

Spor Toto 1. Lig’de Eyüpspor'un evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 6 hafta kala Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Futbolseverler Spor Toto 1. Lig puan durumunda son durumu merak ediyor. İşte detaylar.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU


HÜSEYİN EROĞLU, SÜPER LİG VİZESİ ALAN 119. TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Spor Toto 1. Lig'de bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'un çalıştırıcısı Hüseyin Eroğlu, bunu başaran 119. teknik direktör oldu.

Daha önce görev yaptığı Altınordu'yu 2012-2013’den itibaren 10 sene çalıştıran Hüseyin Eroğlu, lig ve kupada 369 maçta takımının başında sahaya çıktı. Bu istikrarlı döneminde ilk sezonunda takımını TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e taşıma başarısını gösteren Eroğlu, bir sezon sonra 2013-2014'te de 1. Lig'e yükselme mutluluğunu yaşadı.

Altınordu ile 1. Lig'de 3 kez play-off'u son maçta kaçıran Eroğlu, 2020-2021'de play-off yarı finalinde Yılport Samsunspor'u saf dışı bıraktıktan sonra finalin 90. dakikasında kalesinde gördüğü golle Altay'a 1-0 yenilerek takımını Süper Lig'e taşıyamadı.

Bu sezon 7. haftadaki Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasıyla Yılport Samsunspor'un başına geçen Hüseyin Eroğlu, Karadeniz temsilcisiyle bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Teknik ekibinde ağabeyi Halit Eroğlu'nun yanı sıra Ahmet Çağıran, Neşet Büyükkılıç, Çağlar Volga, Korhan Aktürk ve Levent Bayraktar bulunan Hüseyin Eroğlu, 1. Lig geçmişinde bunu başaran 119. çalıştırıcı oldu.

SÜPER LİG VİZESİ ALANLAR

Şekerspor'u 1963-1964 sezonunda o zamanki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Fahrettin Cansever, ligde bunu başaran ilk teknik direktör unvanını elde etti.

Daha önce takımlarını Süper Lig'e taşıyan 118 isim içinde Kadri Aytaç, Yılmaz Vural ile Yücel İldiz dörder, Ali Hoşfikirer, Hüseyin Kalpar, Kamuran Soykıray, Mehmet Altıparmak, Samet Aybaba ve Zeynel Soyuer ise takımlarını üçer kez Süper Lig'e taşıma başarısını gösteren teknik direktör olarak tarihe geçtiler.

SAMSUNSPOR 8. KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Bu sezon 60. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşandığı 1. Lig'de en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumundaki Samsunspor, bunu 8. kez başardı.

Karadeniz temsilcisi, 1968-1969 ve 1975-1976'da Kamuran Soykıray, 1981-1982'de Yusuf Şimşek, 1984-1985'te Fethi Demircan, 1990-1991'de Fahrettin Genç, 1992-1993'te Zeynel Soyuer ve 2010-2011'de Hüseyin Kalpar yönetiminde Süper Lig vizesi almıştı.



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