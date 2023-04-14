Eyüpspor teknik direktörü kim oldu?
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ve Zafer Turan ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları sürerken, Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız taraftara müjdeyi verdi.
EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?
Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiklerini duyurdu.
Kulaksız, yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşayacak.
Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.
Eyüpspor, 32 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 57 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.