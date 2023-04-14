Eyüpspor teknik direktörü kim oldu?

Spor Toto 1. Lig 32. haftasında Eyüpspor evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği zorlu deplasmandan 2-0 galip geldi. Goller dakika 31’ Yasin Güreler ve 51’ Mete Demir’den geldi. Eyüpspor bu sonuçla lider Samsunspor’un şampiyon olmasını sağlarken ikinci sıradaki yerini de riske atmış oldu. Gençlerbirliği ise düşme hattından kurtularak 27 puanla 15. sırada yer aldı. Eyüpspor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.