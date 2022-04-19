1. Lig maçında tartışma çıkartan penaltı atışı: Halı sahada bile kavga çıkartır

Ümraniyespor-Keçiörengücü maçında ev sahibi ekibin forvet oyuncusu Bammou'nun penaltı atışı tartışma çıkardı.

Fransız futbolcu 18. dakikada kullandığı penaltıda rabona tercihinde bulunması dikkat çekti. Takım arkadaşlarını bile şaşırtan 30 yaşındaki forvet kalecinin kurtardığı topu iyi takip etti ve golünü attı.

Bammou'nun attığı golle durum 2-0'a gelirken tecrübeli oyuncunun penaltı atışındaki seçimi sosyal medyada tartışma çıkardı.

İşte Bammou'nun penaltısına ilişkin atılan bazı tweetler;

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı. Bammou denen arkadaşın attığı penaltı. Bu penaltı kendi takımı dahil kaç tane takımı ilgilendiriyor. Recep Uçar'ın takımına yakışan bir hareket olmadı bence. Döneni atamasa alırmıydı oyundun ?? pic.twitter.com/y4tL8vipaj REKLAM April 19, 2022

Bammou’nun attığı penaltı halis mi? Halı sahada atsa napıyosun birader denir. — İlke Cancanoğlu (@ilkecancanoglu) April 19, 2022

Bammou şu penaltıyı halı sahada atsa dayak yer. — Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) April 19, 2022