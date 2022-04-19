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Spor 1 Lig maçında tartışma çıkartan penaltı atışı Halı sahada bile kavga çıkartır
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1. Lig maçında tartışma çıkartan penaltı atışı: Halı sahada bile kavga çıkartır

Ümraniyespor'un Keçiörengücü'nü konuk ettiği 1. Lig maçında ev sahibi ekip 18. dakikada penaltı kazandı. Ümraniyespor'da topun başına geçen Bammou, penaltı atışında rabona tercihinde bulundu. Penaltıyı kaçıran Bammou, pozisyonu takip etti ve takımı adına skoru 2-0'a getirdi. Bammou'nun penaltı atışı sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1. Lig maçında tartışma çıkartan penaltı atışı: Halı sahada bile kavga çıkartır
Bammou'nun penaltı vuruşu sosyal medyada gündem haline geldi.

Ümraniyespor-Keçiörengücü maçında ev sahibi ekibin forvet oyuncusu Bammou'nun penaltı atışı tartışma çıkardı.

Fransız futbolcu 18. dakikada kullandığı penaltıda rabona tercihinde bulunması dikkat çekti. Takım arkadaşlarını bile şaşırtan 30 yaşındaki forvet kalecinin kurtardığı topu iyi takip etti ve golünü attı.

Bammou'nun attığı golle durum 2-0'a gelirken tecrübeli oyuncunun penaltı atışındaki seçimi sosyal medyada tartışma çıkardı.

İşte Bammou'nun penaltısına ilişkin atılan bazı tweetler;
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