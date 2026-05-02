1. Lig'e veda eden 4 takım belli oldu

16:062/05/2026, Cumartesi
Trendyol 1. Lig'de sezon tamamlandı.
Trendyol 1. Lig'de oynanan 38 hafta sonunda dört takım, ligi son 4 sırada tamamladı ve 2. Lig'e düştü.

Trendyol 1. Lig’de 38 haftalık maratonun ardından sezon tamamlanırken, küme düşen takımlar da netleşti. Ligi son dört sırada bitiren ekipler, önümüzdeki sezon 2. Lig’de mücadele edecek.

Sezonu oldukça zorlu geçiren Adana Demirspor, eksi 57 puanla ligin son sırasında yer alarak 20. sıradan küme düştü. Büyük hayal kırıklığı yaşayan ekip, sezon boyunca yaşadığı puan silme cezalarının da etkisiyle ligde tutunamadı.

19. sırada yer alan Hatayspor ise 14 puanla lige veda eden bir diğer takım oldu. Beklentilerin altında kalan performans, takımın düşüşünü engelleyemedi.

Sakaryaspor, 18 puanla 18. sırada sezonu tamamlayarak küme düşen üçüncü ekip olurken, 39 puan toplayan Serikspor da 17. sırada yer almasına rağmen son dört içerisinde kalarak 2. Lig’e gerileyen son takım oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Adana Demirspor, Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor, önümüzdeki sezon 2. Lig’de mücadele edecek.





