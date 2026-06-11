Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
12 Dev Adam'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu belli oldu

12 Dev Adam'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu belli oldu

20:3311/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
12 Dev Adam'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu belli oldu
12 Dev Adam'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu belli oldu

A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Zenica'da Bosna Hersek'le mücadele edecek. Milliler, gruptaki son karşılaşmasında ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosunda NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona'nın yanı sıra Avrupa'da mücadele eden Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven de yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Anadolu Efes'ten Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz ve Şehmus Hazer; Bahçeşehir Koleji'nden Kenan Sipahi ve Malachi Emmanuel Flynn; Beşiktaş GAİN'den Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı ve Yiğit Arslan; Fenerbahçe Beko'dan Onuralp Bitim ve Tarık Biberoviç; Manisa Basket'ten Yiğit Onan; Tofaş'tan Furkan Korkmaz ve Yiğitcan Saybir; Houston Rockets'tan Alperen Şengün, Panathinaikos'tan Cedi Osman, Philadelphia 76ers'tan Adem Bona ve Real Madrid'den Ömer Faruk Yurtseven.

A Milli Takım'ın teknik ekibinde ise A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Erkek Milli Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, A Erkek Milli Takım Menajeri Osman Sarısoy ile yardımcı antrenörler Yakup Sekizkök, Ender Arslan, Cenk Yıldırım ve Gökhan Turan yer alıyor.

#12 dev adam
#bosna hersek
#i̇sviçre
#ergin ataman
#alperen şengün
#adem bona
#cedi osman
#türkiye basketbol federasyonu
#dünya kupası elemeleri
#basketbol milli takım
#basketbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, dekar başına destek tutarı ne kadar olacak? Bakan Yumaklı’dan yeni açıklama