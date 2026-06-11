12 Dev Adam'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu belli oldu

Ay-yıldızlılar, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Zenica'da Bosna Hersek'le mücadele edecek. Milliler, gruptaki son karşılaşmasında ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosunda NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona'nın yanı sıra Avrupa'da mücadele eden Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven de yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Anadolu Efes'ten Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz ve Şehmus Hazer; Bahçeşehir Koleji'nden Kenan Sipahi ve Malachi Emmanuel Flynn; Beşiktaş GAİN'den Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı ve Yiğit Arslan; Fenerbahçe Beko'dan Onuralp Bitim ve Tarık Biberoviç; Manisa Basket'ten Yiğit Onan; Tofaş'tan Furkan Korkmaz ve Yiğitcan Saybir; Houston Rockets'tan Alperen Şengün, Panathinaikos'tan Cedi Osman, Philadelphia 76ers'tan Adem Bona ve Real Madrid'den Ömer Faruk Yurtseven.