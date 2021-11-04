135 milyon euroya transfer ettiler ancak 'kronik sakat' çıktı Son yıllarda yüksek maliyetlerle yapılan ancak karşılık alınamayan birçok transfer gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi de Barcelona'nın Ousmane Dembele hamlesiydi. Barcelona'nın Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Fransız futbolcu, imza attığı günden bu yana sakatlıklarıyla gündeme geldi. 24 yaşındaki futbolcu için yapılan son açıklamada futbolcunun yeniden sakatlandığı duyuruldu.

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