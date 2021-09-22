137 yıllık kulübe kayyum atandı

İngiltere Championship takımlarından Derby County'ye, mali sorunlardan dolayı kayyum atandığı açıklandı. Şu an da ligde 12. sırada bulunan ve 8 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İngiliz ekibinin başında, eski yıldız futbolcu Wayne Rooney bulunuyor.
Geride bıraktığımız Stoke City maçından sonra konuşan teknik direktör Rooney, kulübe kayyum atanacağını televizyondan öğrendiğini söylemişti. Wayne Rooney şu ifadeleri kullanmıştı;
- "Televizyondan öğrendim"
- "Yaşananları televizyonda gördüm. Açıkçası çok zor bir durumdayız ve tüm taraftarlar oyuncuların çalıştığını, çaba gösterdiğini görmek istiyor. Bunun için işimi yapmaya devam edeceğim. Gelecek hafta bizim için çok zor olacak. İşini kaybeden personeller olacak, bu yürek parçalayıcı. Ödemeleri gereken faturaları var. Bu korkunç. Personeller genelde unutulur. Onları desteklemek ve yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kulüpte uzun süredir çalışan çok sayıda kişi var, bu yüzden birlik olmaya çalışmalıyız. Bunu aşacağız."
Ödenmeyen borçları nedeniyle Championship ekibi Derby County'e kayyum atandı. Takımın teknik direktörlüğünü Wayne Rooney yapıyor. pic.twitter.com/tW6VHNSxfW
Ödenmeyen borçları nedeniyle Championship ekibi Derby County'e kayyum atandı. Takımın teknik direktörlüğünü Wayne Rooney yapıyor. pic.twitter.com/tW6VHNSxfW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 22, 2021