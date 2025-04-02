150 İngiliz taraftarına seyahat yasağı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, şiddet içeren davranış geçmişi olan yaklaşık 150 Chelsea ve Manchester City taraftarının turnuva sırasında seyahat etmesi yasaklanacak. Men cezası olan taraftarlar, bu süreçte pasaport ve seyahat ile ilgili belgelerini polise teslim edecek.