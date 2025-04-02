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150 İngiliz taraftarına seyahat yasağı

150 İngiliz taraftarına seyahat yasağı

17:312/04/2025, Çarşamba
AA
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Chelsea kulüp binası
Chelsea kulüp binası

Haklarında maçlardan men kararı bulunan yaklaşık 150 Chelsea ve Manchester City taraftarı, 15 Haziran-13 Temmuz'da ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na gidemeyecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, şiddet içeren davranış geçmişi olan yaklaşık 150 Chelsea ve Manchester City taraftarının turnuva sırasında seyahat etmesi yasaklanacak. Men cezası olan taraftarlar, bu süreçte pasaport ve seyahat ile ilgili belgelerini polise teslim edecek.


FIFA'nın yeni bir sistemle ilk kez düzenleyeceği Dünya Kulüpler Kupası'nda toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.


FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu, 125 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olacak.





#FIFA
#Chelsea
#Manchester City

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