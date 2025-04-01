City'de Haaland şoku

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İngiltere FA Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Bournemouth ile oynanan maçta sakatlanan Erling Haaland, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Açıklamada, "Erling'in sezonun geri kalanında ve bu yazın FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere, daha fazla rol oynayabilecek sürede hazır olması bekleniyor" denildi.