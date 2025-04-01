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City'de Haaland şoku

City'de Haaland şoku

09:351/04/2025, Salı
AA
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Haaland, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edememişti.
Haaland, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edememişti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Norveçli golcü futbolcusu Erling Haaland'ın sol ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İngiltere FA Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Bournemouth ile oynanan maçta sakatlanan Erling Haaland, bir süre sahalardan uzak kalacak.


Açıklamada, "Erling'in sezonun geri kalanında ve bu yazın FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere, daha fazla rol oynayabilecek sürede hazır olması bekleniyor" denildi.


Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 40 maçta 30 gol, 4 asist kaydetti.





#Manchester City
#Erling Haaland
#FA Cup

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