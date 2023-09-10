16 yaşındaki Lamine Yamal'dan çifte rekor

Lamine Yamal, 7-1 biten maçta 16 yıl 57 gün ile İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçmeyi başardı.

Öte yandan İspanya adına gol de atan Lamine Yamal, milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu unvanının da sahibi oldu. Eski rekor, Yamal'ın takım arkadaşı da olan Gavi'de idi.