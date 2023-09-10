|
Spor

16 yaşındaki Lamine Yamal'dan çifte rekor

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Gürcistan karşısında harika bir oyun ortaya koyan 16 yaşındaki genç oyuncu tarihe geçti.

10:46 . 10/09/2023 الأحد
Yeni Şafak
Lamine Yamal

Lamine Yamal

Barcelona'nın altyapısından çıkan 16 yaşındaki Lamine Yamal, geçtiğimiz günlerde İspanya Milli Takımına da seçilmişti.


EURO 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Gürcistan karşısında harika bir oyun ortaya koyan 16 yaşındaki genç oyuncu tarihe geçmeyi başardı.


Lamine Yamal, 7-1 biten maçta 16 yıl 57 gün ile İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçmeyi başardı.


Öte yandan İspanya adına gol de atan Lamine Yamal, milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu unvanının da sahibi oldu. Eski rekor, Yamal'ın takım arkadaşı da olan Gavi'de idi.








#İspanya
#Lamine Yamal
#gavi
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?