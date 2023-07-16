1959 öncesi şampiyonluklar sayılırsa ne olacak

TFF
Fenerbahçe'nin son yıllarda 1959 öncesi şampiyonluklar ve 5 yıldız için TFF'ye başvuru da bulunması sonucunda federasyondan sarı-lacivertlilere bu konu hakkında bir cevap gelmemişti.
Dün TFF tarafından yapılan açıklamada, 1959 yılında başlayan Süper Lig'den önce oynanan turnuvalar için araştırma komisyonu kurulacağını duyurmuştu.
1959 öncesi tüm şampiyonluklar TFF'nin kurduğu komisyon tarafından hesaplamaya dahil edildiği takdirde 4 büyük takımın şampiyonluk sayıları
Fenerbahçe 28
Trabzonspor 27
Galatasaray 24
Beşiktaş 21
Trabzon Lisesi:10
Harbiye: 3
Gençlerbirliği: 2
İdman Grubu: 2
Necm-i Ati: 2
Bursaspor: 1
Başakşehir: 1
Göztepe: 1
Ankaragücü: 1
Ankara Demirspor: 1
İstanbulspor: 1
Muhafızgücü: 1
Güneş SK: 1
Trabzon Ticaret Lisesi:1
Eskişehir Demirspor: 1
Trabzon Karagücü:1
Garnizon İdman Yurdu:1
Muallim Mektebi:1
Dört büyüklerin yıldız sayıları Fenerbahçe 5, Trabzonspor 5, Galatasaray 4 ve Beşiktaş'ın 4 yıldızı olacak.