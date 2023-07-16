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Spor

1959 öncesi şampiyonluklar sayılırsa ne olacak

TFF, 1959 öncesi oynanan sezonlardaki şampiyonluklar için araştırma komisyonu kurulacağını duyurmuştu. Şampiyonlukların komisyon tarafından onaylandığı zaman Süper Lig kupasını kazanan takım sayısı 22 olacak.

15:59 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
TFF

TFF

Fenerbahçe'nin son yıllarda 1959 öncesi şampiyonluklar ve 5 yıldız için TFF'ye başvuru da bulunması sonucunda federasyondan sarı-lacivertlilere bu konu hakkında bir cevap gelmemişti.


Dün TFF tarafından yapılan açıklamada, 1959 yılında başlayan Süper Lig'den önce oynanan turnuvalar için araştırma komisyonu kurulacağını duyurmuştu.


1959 öncesi tüm şampiyonluklar TFF'nin kurduğu komisyon tarafından hesaplamaya dahil edildiği takdirde 4 büyük takımın şampiyonluk sayıları


1924'ten bu yana şampiyonluk sayıları

Fenerbahçe 28

Trabzonspor 27

Galatasaray 24

Beşiktaş 21

Trabzon Lisesi:10

Harbiye: 3

Gençlerbirliği: 2

İdman Grubu: 2

Necm-i Ati: 2

Bursaspor: 1

Başakşehir: 1

Göztepe: 1

Ankaragücü: 1

Ankara Demirspor: 1

İstanbulspor: 1

Muhafızgücü: 1

Güneş SK: 1

Trabzon Ticaret Lisesi:1

Eskişehir Demirspor: 1

Trabzon Karagücü:1

Garnizon İdman Yurdu:1

Muallim Mektebi:1


Dört büyüklerin yıldız sayıları Fenerbahçe 5, Trabzonspor 5, Galatasaray 4 ve Beşiktaş'ın 4 yıldızı olacak.








#TFF
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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