Spor 1967 Trabzonspor Taraftarlar Derneğinin yeni başkanı Yusuf Ünal seçildi
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1967 Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin yeni başkanı Yusuf Ünal seçildi

1967 Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nde yeni başkan belli oldu. Kongrede çıkan sonuca göre yeni başkan Yusuf Ünal oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1967 Trabzonspor Taraftarlar Derneğinin yeni başkanı Yusuf Ünal seçildi
1967 Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin yeni başkanı Yusuf Ünal seçildi

1967 Trabzon Taraftarlar Derneği, başkanlık seçimi için kongreye gitti. İstanbul Güngören'de bulunan dernek, Güngören Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir kongre düzenledi.

Devir teslim töreni yapıldı

Kongre sonucunda derneğin yeni başkanı Yusuf Ünal oldu. Uzun yıllardır başkanlığını yapan Engin Hacıbayramoğlu yapılan kongrede bayrağı Yusuf Ünal'a teslim etti.

  • Yeni yönetim
  • Asil liste
  • 1-Yusuf Ünal
  • 2-Aslan Bulut
  • 3-Turgay Şen
  • 4-Hüseyin Erdoğan
  • 5-Sadık Tüfekçi
  • 6-Durmuş Emin Yıldırım
  • 7-Özkalp Beyaz
  • Yedek liste
  • 1-Hüseyin zengin
  • 2-Metin Albayrak
  • 3-Aytekin Akay
  • 4-Halil Tandoğan
  • 5-Metin Taşkın
  • 6-Onur İnan
  • 7-Zeki Akyüz
  • Denetim kurulu
  • 1-İbrahim Yılmaz
  • 2-Mehmet Mutlu
  • 3-Engin Hacıbayramoğlu
  • Denetim kurulu Yedek
  • 1-Haydar Uzun
  • 2-Ahmet Yaşar Al
  • 3-Erkan Kaba
  • Disiplin kurulu
  • 1-Deniz Hacıbayramoğlu
  • 2-Atilla Kırali
  • 3-Naci Ay
  • Yedek liste
  • 1-Olcay Topçu
  • 2-Sezai Er
  • 3-Yaşar Yağız

1967 Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin yeni başkanı Yusuf Ünal seçildi
1967 Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin yeni başkanı Yusuf Ünal seçildi
1967 Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin yeni başkanı Yusuf Ünal seçildi
1967 Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin yeni başkanı Yusuf Ünal seçildi
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